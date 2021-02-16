非常上訴是專屬檢察總長的職權，針對確定刑事判決的審判違背法令所設救濟方法，檢察總長江惠民認為，實務上存在許多表面看似合法卻有侵害人權之虞的判決，他有責任提出挑戰。

江惠民表示，最高法院、最高檢察署都有追求法律見解統一的責任，但許多法律見解或判決表面上合乎法律規定，但對人民權益、公義的追求，是否合乎人權、憲法意涵，檢察官必須去探討並嘗試突破。

他舉例，一名公務員被控貪污，一審認定同時成立貪污、偽造文書罪，從重依貪污罪判刑10多年，二審維持原判，更一審認定只構成偽造文書，判處可易科罰金之刑，檢察官沒上訴，被告繼續上訴，更二審改維持一審罪刑，得關10多年。

江惠民說，這樣的判決過程表面上合乎法律規定，但當事人怎麼服氣？是不是當初更一審判決後不要上訴就好，怎料到上訴之後反而被改判10多年。

江惠民指出，更一審只認定構成偽造文書，檢察官並未上訴，以控訴理論而言，代表政府已經不再繼續追究，而被告只針對偽造文書上訴，為何更二審時貪污罪復活了，訴訟法中關於上訴範圍的規定是否公允，都有待討論。

江惠民再舉例，一名年輕男子偷拍多名女性不雅照，被同一個地檢署檢察官先後起訴，繫屬同一法院2個法官審理，請求合併審判遭否決。

江惠民說，男子與被害人和解成功，2案同天宣判均宣告緩刑，案件同天確定，執行科檢察官卻以「緩刑前因故意犯他罪」為由聲請撤銷緩刑，導致2案緩刑都被法官裁定撤銷，男子得入監服刑，氣得寫信給他痛罵被國家、法官騙了。

他認為，當時2個法官都知道彼此有這名年輕人的案子，經過思考後都願意給年輕人機會而宣告緩刑，與一般撤銷緩刑的情況不同，在沒有新事實的情況下撤銷緩刑，是否真的符合公平與正義？因此他提起了非常上訴，可惜仍不被最高法院認同。

江惠民說，許多案件表面上合乎法律規定，但社會在進步、改變，許多舊觀念都有挑戰空間，雖然循非常上訴的路線挑戰此類案件難度很高，但攸關人民的權益與公平正義，他仍願意不斷提出挑戰。（編輯：李亨山）1100216

(中央社)