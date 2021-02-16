封城時寄情烹飪與隨性穿搭帶來滿滿靈感，台裔加拿大籍服裝設計師吳季剛（Jason Wu）昨晚在紐約時裝週（New York Fashion Week）發表的2021秋冬新作，盡顯疫情日常。

路透社與時尚雜誌Vogue報導，吳季剛將秀場打造成「吳先生的雜貨鋪」（Mr. Wu's General Store），空蕩的百老匯（Broadway）街頭店面、一排排新鮮蔬果花束旁，模特兒依序秀出他以1950年代風格為靈感的創作。

吳季剛說：「過去一年，烹飪奇妙地成為我創意的出口。」

「從烹飪中、與親朋好友一起度過的時間裡得到的快樂，讓我懷抱希望，讓我想讚頌真正重要的那些時刻。這場秀呈現我的真實樣貌，不只是身為設計師，也展現我作為一個人的樣子。」

吳季剛2007年創立同名品牌。2009年，美國前第一夫人蜜雪兒在當時新上任總統歐巴馬的就職舞會中穿上吳季剛設計的禮服，令他聲名大噪。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，吳季剛寄情烹飪，常常在個人Instagram記錄烹飪日記，而此次為呈現「1950年代的美國」這個主題，吳季剛也和可口可樂公司合作，把印花、商標等品牌元素融入創作。

吳季剛說：「美國之於我，就是多元文化的大熔爐。我透過這些商標把多元文化樣態帶入秋冬系列，是我對美國在我心中意義的一種致敬。」

(中央社)