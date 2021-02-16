許多公共設施用地如「停車場」、「市場」用途單一，新北市透過多目標使用變更，除達到原本目的，還能多出托育中心、身障機構與運動空間，滿足更多民眾生活需求，新北市城鄉局統計，去年度就有21案變更通過，未來新莊、三芝還有許多案件已提出變更申請，滿足周遭社區民眾需求。

城鄉局表示，去年完工啟用的多目標公共設施包括三重重新市場，因大眾消費習慣的改變，原2至4樓共近4000平方公尺的空間長期租給店家當倉儲、庫房使用，租約到期後，市場處決議收回閒置空間，供社會局作為三和公共托育中心，並於今年8月啟用。

另三峽區三峽行政大樓，其中5、6、7樓原作戶政事務所使用，現因6樓部分空間閒置，為活化空間有效利用，將原空間規劃為兼具日間活動照顧、老人共餐功能之民眾活動中心，營造在地安老、健康樂活的活動環境，落實安居樂業的政策目標。

城鄉局長黃國峰表示，新北工商業蓬勃發展，提供大量就業機會，吸引外地人口迅速移入，造成公共設施服務需求增加，且因應未來高齡少子化趨勢，在不影響原公共設施用地規劃設置機能前提下，複合多目標使用已成為規畫趨勢。

黃國峰說，為因應都市多樣化需求發展趨勢與落實公共政策，市府將持續透過多目標使用審查，依都市發展趨勢與民眾生活環境需求，提供多元使用空間，加強城市競爭力。

(中時 )