台中1名30歲的張姓女子為趕在過年前到銀行換新鈔，匆忙之際卻沒注意到剛買的手機掉了。回家後遍尋不著手機，回想稍早行經路線沿路尋找了1個小時仍無所獲，最後幸有適巧在銀行守望的執勤員警協助尋獲，張姓女子這才破涕為笑，感謝警方的熱心協助，讓她的新年禮物失而復得。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所警員林志明，日前於轄內金融機構，擔服加強重要節日安全維護工作之守望勤務，見到1名女子帶著小孩在銀行周遭徘徊多時，低著頭疑似在尋找物品，便主動上前關心。30歲的張姓女子焦急地向警方表示，稍早她帶著小孩趕在銀行年節前夕最後營業日辦事及換新鈔，沒想到匆忙中遺落了手機，這支價值1萬多元的新手機，是昨天才剛買下送給自己的新年禮物，連保護膜都還捨不得拆掉。

她返家後發現手機不見了，立刻循著先前走過的路線，沿路尋找了1個小時，卻怎麼也遍尋不著，失落的她已經準備要放棄，不停安慰自己就當成是破財消災。

林員聽聞後，耐心詢問張女走過的路線以及機車停放位置，嘗試幫她協尋，沒想到不到3分鐘，員警就在其停放機車處旁的草叢內發現張女的手機，她見員警從草叢內拿出手機，不禁破涕為笑，不斷向員警致謝，笑著說員警真像是神燈精靈！

警方於110年加強重要節日安全維護工作期間，落實以治安平穩、交通順暢、民眾安心的工作主軸，強化警察維護治安之意志與決心，同時提醒民眾，出門在外個人貴重物品務必置於包包內等較不易掉落之處，下車前也請再次檢查有無遺留個人物品，並避免將貴重物品放置車內，減少遺失風險。

(中時 )