今天是農曆春節連續假期最後一天，蘇花路廊截至早上10點，北上車潮每小時維持在600至800輛，不過公路總局預估11點開始將陸續湧現北返車潮，預估今日車流共約15000輛。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天是農曆春節連續假期最後一天，花蓮天氣陰涼，蘇花路廊截至早上10點，花蓮往宜蘭車流量為8319輛，宜蘭往花蓮則為2171輛，北上車潮每小時維持在600至800輛，崇德至蘇澳經台9線蘇花改行車時間約77分，經台9丁線約103分，堪稱順暢，不過公路總局預估11點開始將陸續湧現北返車潮，預估今日車流共約15000輛。

公路總局第四區養護工程處表示，昨天蘇花路廊北返車流全日約為22829輛，已達北返收假高峰，車多路段含太魯閣大橋至崇德路段、蘇花改仁水隧道、中仁隧道及觀音谷風隧道等，皆有車多速緩情形。自上午9點開始，蘇花改路段車流每小時均維持在900至1000輛左右，車多態勢延續至午夜。

針對蘇花改開放大客車通行路肩部份，工程處表示，中午12點至下午6點實施期間，共有332車次行駛蘇花改右側路肩，且在車多時段大客車行車時間皆有減少許多，成效不錯，其中，以蘇花改和平至南澳北上路段效果最為明顯，最高可節省28分。整體而言，崇德至蘇澳路段北上大客車旅行時間約117分、小客車旅行時間約160分。

工程處依昨日疏運狀況研判，台9線太魯閣大橋至崇德路段、蘇花改仁水隧道及觀音谷風隧道、南澳至東澳路段北上方向今天仍會壅塞。用路人行經上述路段請循序漸進耐心駕駛，在速限範圍內儘量提高車速，避免車距過大，以維持行車順暢。

此外，崇德及和平地區早上11點起將持續實施大客車優先道措施，蘇花改則在中午12點開始持續開放大客車行駛路肩措施，請用路人配合員警引導，遵循車道管制及分流秩序循序漸進。南澳交控中心也將依據交通動態，調控蘇花路廊沿線號誌路口時制秒數。

(中時 )