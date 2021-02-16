農曆年假期間，各地百貨公司門口出現排隊車潮，臉書社團『八卦村行車紀錄器影片上傳中心』15日晚間公布一段影片，影片紀錄時間為14日初三下午2時許，一輛紅車駕駛規矩排隊想要進入台中大遠百停車場，沒想到一旁有一輛白色轎車想要插隊，做一旁的女乘客一旁大喊叫男駕駛不要讓白車插隊，白車還試圖要擠進來，兩車一度僵持，最後白車沒有成功，離開時還猛叭喇叭以示抗議，整段過程，讓網友讚為「本年度最佳影片」。

紅車駕駛不讓白車插隊，女乘客一旁連珠炮的旁白，精彩過程被PO上網，被網友讚為年度最佳影片。（圖／翻攝八卦村行車紀錄器影片上傳中心）

影片中，一開始女乘客發現白車企圖想要插隊，隨即大喊「那台車要插隊，有沒有看到？白色的」男駕駛聽到後回「喔！狗車，賤人」由於此時剛好行經停車場出口，造成與前方排隊車陣中產生距離，旁白女非常緊張白車會插隊成功，聲音緊急的說：「我們會被他卡、快快快、不要讓他進去，Go！Go！Go！、夾在他的旁邊，不要讓他進去！我們跟他尬到底！快。」

在女乘客催促之下，男駕駛成功卡位，致使白車沒有得逞，女乘客開心的喊「媽的，這種智障就是要讓他嚕壁，過過過，快！就是尬到底，這種垃圾去吃屎好了」，此時白車仍不放棄造成兩車緊貼併行，白車甚至不爽按喇叭，男駕駛不滿嗆說「媽的，狗車還叭人！」，女乘客則高聲疾呼「Go！Go！Go！我們就是要『很硬』！」最後，白車插隊失敗在連按喇叭後離開，女乘客見狀說「智障喔！他自己耍智障，自己想要插在那邊叭，北七！」

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(中時新聞網)