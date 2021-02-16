檢察總長江惠民上任後召集精通美、日各國法律的檢察官組成「訴訟組」，他說，以往法官不重視最高檢，如今卻笑說最高檢很會找麻煩，顯見訴訟組對法律見解的形成助益良多。

江惠民於民國107年5月8日上任，翌年2月間成立訴訟組，負責重大案件法律意見研析與蒞庭辯論，太陽花學運「攻占行政院」案的上訴審、大法庭言詞辯論，都能看到訴訟組檢察官身影。

江惠民表示，最高檢察署對應法律審的最高法院，應該積極參與最高法院法律見解的形成過程，但以往最高檢參與較少，因此成立訴訟組，希望能在最高法院審理時提出見解，協助法院統一見解。

他說，因應最高法院言詞辯論常態化、大法庭運作，是訴訟組的任務之一，但訴訟組也必須主動找出院方不統一的見解聲請辯論，畢竟法律見解若長期存在甲說、乙說而莫衷一是，是對司法最大的傷害。

江惠民進一步指出，如果同樣的情節，有人被判有罪，有人被判無罪，就會給民眾很多想像空間，司法的問題常與法律見解不同有密切關係，因此統一法律見解對一及二審執行法律、辦理案件會有很大的幫助。

江惠民舉例，民眾提供詐欺集團銀行帳戶，使車手提領詐欺款項是否構成洗錢罪，過去見解不一，訴訟組主動出擊，聲請言詞辯論；太陽花學運「攻占行政院」案中對公民不服從、抵抗權看法不一，訴訟組即蒐集各國法制，在最高法院法庭上提出見解。

江惠民說，訴訟組成員包括蔡瑞宗、朱朝亮、吳慎志、洪泰文、宋國業、陳瑞仁、蔡秋明、吳巡龍、黃則儒、林俊言；黃則儒留學德國取得博士學位，由她負責蒐集德國資料，美國資料則由陳瑞仁、吳巡龍張羅，曾擔任法務部國際及兩岸法律司司長的蔡秋明更是精通日本、德國及美國多國語言。

江惠民表示，訴訟組除負責最高法院辯論工作，也是署內檢察官的智囊團，另協助法務部研究法案，未來希望把兼具實務經驗與學術能力的檢察官拉進訴訟組，建立最高檢法律見解領頭羊地位，進一步成為法務部智庫。

回首訴訟組成立約2年，江惠民坦言，過去最高法院法官會開玩笑說，最高檢的上訴意見沒什麼好看，但在訴訟組成立後，法官反而笑說最高檢很會找麻煩，顯示訴訟組提出的看法打到了法律爭議的痛點，也是對訴訟組的肯定。（編輯：李亨山）1100216

(中央社)