歐洲盼疫苗問世能讓2021年逐步回歸正常，展望今年歐洲最受矚目政治議題包括美國新總統拜登及中國領導人習近平是否訪歐、此外隨德國總理梅克爾將結束任期，誰是接班人也備受關注。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）重創歐洲，去年逾2000萬例確診。2020年12月底已開始接種疫苗，未來隨批准疫苗廠商增多及產量成長，歐洲盼今年能夠解除封城等限制措施，民眾可望逐步回歸正常生活。

展望今年歐洲有多項重大政治議題，吸引國際關注。首先是美國新總統拜登（Joe Biden）上任後是否能重建跨大西洋夥伴關係，過去4年川普政府與歐美關係降至冰點，川普除了帶領美國退出巴黎氣候協定和伊朗核子協議、對歐洲聯盟（EU）鋼鋁品加徵關稅，還削弱世界貿易組織（WTO）的仲裁能力，一再打擊歐洲相當重視以多邊主義原則處理各項挑戰的作法。

川普任內更數度批評德國未能達到北大西洋公約組織（NATO）的國防支出目標。此外在個人關係層面，川普和歐洲領袖互動也不熱絡。

拜登勝選後，歐盟第一時間就喊出重建歐美跨大西洋關係，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）除邀請拜登上任後舉行線上峰會，以及邀請2021年上半年訪歐舉行面對面峰會。

雖然如此，歐洲的態度卻也不若以往依賴美國，且中國在拜登上任前送給歐洲投資協定大禮，拜登如何重建歐美跨大西洋關係並籌組統一反中陣線，以應對中國帶來經濟、外交和軍事上的挑戰，他上任後是否很快訪歐被視為一項指標。

除拜登外，米歇爾在2020年12月邀請習近平參加2021年在布魯塞爾舉行的歐中峰會。對中國而言，在武漢爆發的疫情演變為全球大流行，以及對新疆及香港人權的威脅損害其國際形象，但藉由經濟復甦籌碼在地緣政治上又找到伸展空間。

2020年9月習近平提出減碳目標、11月成為全球最大經貿協議「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的一員，甚至在美國新政府是否重返仍不明朗的情況下，搶先表態考慮加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、12月再與歐盟完成投資協定談判，與美方的角力增添籌碼，今年拜登及習近平若先後到訪，歐洲的國際政治熱度將非常高。

此外，今年歐洲另一項重要話題將是梅克爾（Angela Merkel）將在9月德國大選後卸任，她在任15年有「歐洲女王」之稱，外界預料，梅克爾所屬的保守派陣營在大選將贏得多數席次。

目前梅克爾所屬基督教民主黨（CDU）選出拉謝特（Armin Laschet）擔任新主席，他有機會以總理候選人身分參加9月國會大選，接下梅克爾的棒子，捍衛這個德國最大黨的執政地位。

此外，隨著梅克爾將離開政壇，她過去採取軟性、以商業為導向的中國政策，在新人上台後是否也會改變，也攸關歐洲未來對中國的態度。

(中央社)