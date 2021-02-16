高鐵服務人員雙膝跪地清理打翻的飲料，讓網友看了相當心疼。(圖取自爆怨公社)

一名網友分享，昨(15日)搭乘高鐵時，不知道前排的哪位客人不慎將飲料打翻，但卻放任倒出的液體往後流好幾排，事後高鐵服務人員雙膝跪地擦拭地面上的飲料，這一幕看在原PO眼裡相當心疼，怒罵這名乘客太沒公德心，貼文發出不到一天，就吸引近6千名網友按讚，也心疼這名服務人員。

原PO昨在臉書社團「爆怨公社」上發文，表示搭乘高鐵時，前座的某位乘客不小心將飲料打翻，但氣人的是，該乘客並沒有立即起身處理，任憑飲料在車廂地板到處流，事後車廂服務人員趕來清理，只見照片中的服務人員雙膝跪地擦拭地面的飲料，讓原PO相當心疼，痛批「也太沒公德心了吧！飲料拿好很困難？」

原PO憤怒說道，即使清潔車廂是服務人員的工作內容之一，但放任打翻的飲料流得滿車廂不處理，「無法控制手的你/妳不覺得不好意思嗎？」更痛批該名乘客太沒公德心。貼文發出後近6千名網友力挺原PO，更心疼服務人員，「真的辛苦了，感謝服務人員」、「辛苦服務人員」，但有網友認為，「說不定對方有跟服務人員說，服務人員才過去處理，打翻了只擦的到自己腳下位置，其他乘客也不方便過去擦拭吧」。

此外，不少網友分享類似經驗，「我上次搭高鐵的也是遇到飲料弄倒不處理，我還牽著小孩走在車廂內，整個人滑倒跌坐在地上」、「我前幾天搭臺鐵，結果有人藏一瓶沒喝完的咖啡在椅子下，我事後才知道那瓶咖啡倒了，流得車廂到處都是，我的包包也全都咖啡，當下超傻眼」，不過，有網友分享他曾碰過的優良示範，「以前遇過打翻飲料，親自跟著清潔人員清理，並一一向乘客道歉」。

另外，有同為高鐵工作人員的網友回應，「身為服務人員，這只是我們工作的一部分，我們都已經習慣了面對各種客人，各種刁難，謝謝你們的體諒和支持」，該名網友說，他並不是要抱怨什麼，只是有時候聽了一些酸言酸語心裡難過，讓網友看了也是十分不捨。

(中時新聞網)