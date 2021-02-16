有「型男議員」之稱的台北市議員戴錫欽，寶貝女兒今年即將大學畢業，首次在鏡頭前曝光。戴錫欽攜愛女健身，可說是相當嚴厲，細心要求姿勢就怕女兒受傷。至於女兒未來是否有意踏入政壇，戴錫欽表示順其自然，如果有興趣就試試看。

戴錫欽去年11月底在臉書PO出女兒的畢業照，表示「恭喜嘉妤即將大學畢業，開心！」對於有女初長成，天下父母的心都是一樣的。

台北市議員戴錫欽女兒，今年即將大學畢業。（圖／摘自戴錫欽臉書）

父女倆日前接受《TVBS》專訪，一起健身運動，戴錫欽叮嚀女兒，「兩腳稍微平一點，因為我覺得妳的右腳有點比較高，左腳比較低」，擔心愛女受傷，細心調整姿勢。

戴錫欽女兒今年即將從台大社工系畢業，是否接棒為民服務，她表示沒有打算，「我比較低調」。戴錫欽則認為順其自然，如果有意願再嘗試，朝著自己的興趣或嗜好發展就好。

與女兒互動流露出滿滿的父愛，戴錫欽也笑說，「我終於知道為什麼大家都說，女兒是前世的情人」。

此外，戴錫欽還有一個兒子yoyo今年剛考完學測，即將成為大學新鮮人。他1月22日在臉書表示，yoyo興奮秀著學測倒數0天的手機顯示，在車上點了五月天「終於結束的起點」，在舒適晴朗的氣候陪伴下，略帶興奮又充滿期待的走進學測考場，也準備邁向人生的另一個起點。

(中時新聞網)