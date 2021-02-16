貝萊德（NYSE: BLK）日前宣佈委任Rachel Lord擔任貝萊德亞太區主席暨主管，負責亞太區業務，日後將常駐香港，貝萊德表示，待監管部門批准，該任命預計將由5月1日起生效。

Lord現為貝萊德歐洲、中東和非洲(EMEA)地區主管，在過去3年負責推動整個地區的業務轉型。

貝萊德國際業務及企業策略主管Mark Wiedman表示，該委任由公司最卓越的領導人之一來帶領亞太地區業務，突顯貝萊德對這個高速成長地區的承諾，貝萊德集團視亞太地區為最關鍵的策略發展重點。在Rachel的領導下，儘管歐洲、中東和非洲地區處於經濟和監管變革過程，貝萊德在相關地區管理的資產和業務收入都獲得成長，業務也更進一步地滲透至各個當地市場。 Rachel 的經驗和專業知識，以及她在亞洲地區的過往績效，能夠與亞洲地區優秀的領導團隊相結合，推動貝萊德的業務成長。貝萊德定期安排公司專才調任至世界各地不同崗位，以打造一個真正的全球團隊為客戶服務。」

Lord在亞太地區的經驗始於任職澳盛投資銀行的倫敦分公司，協助巴基斯坦、印度、馬來西亞、新加坡、香港及日本的客戶獲取國際融資，促進其工業成長。 其後轉職至摩根士丹利並移居香港為其成立多項亞洲股票相關業務。隨後，曾帶領花旗集團全球策略股票解決方案業務，並於2010年在亞洲區成立該業務。

Lord表示，貝萊德正迅速進行業務轉型以更符合亞太區投資人的期望。該集團的企業定位及提供的產品與服務必須反映地區的特色和需求，因此未來十年將會是貝萊德亞太區業務加速發展的轉捩點。她親身感受過當貝萊德更貼近客戶需求時，會如何帶領業務起飛，她也對貝萊德在亞太區未來十年以至二十年的發展感到相當興奮，亞太區是全球最多元化且最具活力的地區之一

Lord 於2013年加入貝萊德之前，曾於花旗集團擔任企業股票衍生工具的全球主管，及曾服務摩根士丹利達13年。2017年獲委任為貝萊德EMEA 地區主管，並成為貝萊德全球執行委員會的成員，其是 EMEA 地區執行委員會的主席，同時擔任Womens Initiative Network (WIN) 的全球執行贊助人。Lord在領導貝萊德EMEA地區業務發展以前，為EMEA地區 iShares安碩業務主管以及交易所買賣基金及指數投資的全球客戶主管。

(工商 )