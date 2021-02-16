受惠於大客戶特斯拉（Tesla）訂單加持，汽車傳動系統製造廠和大（1536）自結1月合併營收為6.10億元，月增17.95％、年增9.09％。

和大表示，營收成長係受惠於全球車市需求增溫下，車用零組件及減速傳動機構產品出貨持續增加。和大董事長沈國榮表示，看好今年電動車大廠產能需求持續增長下，和大嘉義三廠預計年後取得使用執照並完成投產，公司並將持續提高產能利用率、優化製程以提升產品良率，並以高精密度、高效率的研發製造維持產業競爭優勢，帶動整體營運表現更上一層樓。

展望未來，沈國榮認為，新能源車、電動車將開始引領汽車產業新變局，和大技術已從傳統燃油車零組件轉型為綠能車減速傳動機構，目前已掌握歐、美、中、韓多家手機及科技大廠投入電動車商機之長期發展趨勢，為因為未來新增客戶需求將啟動嘉義第五、六廠的建廠規劃，在先端電動車市場搶占領導地位。

(工商 )