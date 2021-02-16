歷經貿易戰、科技戰、武漢肺炎疫情及車用晶片大缺貨，各國紛紛體認到半導體是重要的戰略物資，「半導體自主化」將成國際發展趨勢。台灣半導體業位居世界第2，有喜也有憂。

中國雄心壯志發展半導體產業，原先規劃2025年半導體自製率達70%。只是美中關係緊張，美國以領先的半導體作為對付中國的利器，成功圍堵華為，迫使華為出售旗下品牌「榮耀」，市占率大舉流失。

市場研究機構Canalys統計，2020年第4季華為智慧手機出貨量僅約3200萬支，較蘋果(Apple)、三星(Samsung)、小米、Oppo及Vivo出貨量少，排名落居第6，是華為6年來首度跌出前5名之列。

研調機構IC Insights預期，中國先進半導體設備採購難度將越來越高，未來5年、甚至10年，在自給自足方面將難以取得重大進展，至2024年半導體自製率將僅約20.7%。

中國半導體發展雖遭遇阻撓，不過，建立自主可控的半導體產業鏈目標依然不變，一方面大力支持第3代半導體發展，一方面針對28奈米、65奈米及0.13微米以下半導體業推出免稅政策，範圍包括晶圓製造、IC設計、封測及材料等。

美國雖為全球半導體龍頭，但為重振日漸式微的半導體製造，美國國會通過「國防授權法案」，內容包含對半導體製造的獎勵措施，協助英特爾(Intel)、三星與台積電等在美國當地建廠。

歐洲聯盟對半導體發展也不鬆懈，尤其車用晶片短缺迫使車廠產線停擺，德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）還為此向台灣求援，更加深了危機感，規劃打造完整的半導體生態系。

台灣經濟研究院研究員劉佩真表示，「半導體自主化」已成國際發展趨勢，觀察各國半導體發展狀況，對於台灣半導體業短期尚不致產生威脅，反而創造許多機會。

劉佩真指出，中國半導體業在美國干擾下，政策效益恐遭削弱，短期難以大幅提升。日本與歐盟各有所長，日本的強項在半導體設備與材料，歐盟則以車用電子為主。

美國因英特爾先進製程技術發展遭遇瓶頸，在半導體製造方面有缺口，不過，劉佩真說，美國新興科技發展依然領先全球，未來在半導體領域仍將穩居霸主地位。

劉佩真表示，台灣的優勢要讓全世界看到，利用本身的競爭優勢，與各國展開合作。台灣晶圓製造高居世界第一，尤其台積電製程技術領先全球，是台灣半導體業最關鍵的核心。

隨著台灣半導體產業登上國際舞台，廠商勢必面臨更複雜的問題，國際半導體產業協會(SEMI)台灣區總裁暨全球行銷長曹世綸說，除了商業相關的決策，「企業執行長也需要學習做個政治家」。

以這次車用晶片缺貨為例，曹世綸表示，車廠過去並不是台積電等晶圓代工廠直接客戶，但晶片嚴重短缺，迫使車廠減產，紛紛透過政治管道來台求助。

為緩解車用晶片供應挑戰對汽車產業造成的影響，晶圓代工廠計畫重新調配產能供給，增加對全球汽車產業的支持。

晶圓代工廠原訂的生產排程將因而被打亂，這對業者營運不見得有利。曹世綸說，廠商若不妥善回應，不排除可能遭到貿易限制或國家政策等政治手段反制，不可不慎。這是台灣半導體業壯大的同時，需要注意的課題。（編輯：張良知）1100216

(中央社)