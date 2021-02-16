店內售出百萬刮刮樂，潮州鎮彩券行放鞭炮慶祝。(林和生攝)

聽聞彩券行賣出百萬刮刮樂，不少民眾前來沾沾喜氣。(林和生攝)

20歲羅姓男子過年返家路上，行經屏東潮州鎮一家彩券行，心血來潮以3萬6000元買了一本彩券，結果刮中百萬獎項，他罕見出面接受訪問，強調會站出來就是想證明這家店確實有開出大獎。

住在潮州鎮的羅男表示，自己是沒有買彩券的習慣，只是過年偶爾買買刮刮樂、拚個運氣，從來沒有中過大獎，這次與親戚合資買了一本彩券回家，刮到一半就發現中了100萬元，讓家人尖叫聲連連，甚至吵醒正在午睡的孩子。

在機車行工作的他月薪3萬餘元，這本彩券幾乎是一個月薪水，獲得高額彩金他笑著說，會先幫家人換手機，剩下的錢就存起來；這次會出面受訪，羅男表示，一直都聽聞有人質疑台彩中獎消息，這次會站出來就是想證明「真的有人中獎」。

彩券行陳姓業者則表示，彩券行營業未達1年，每天都會為祀奉的金虎爺奉茶，過年期間按例來燒香祈求時，默唸希望能開出大獎，未料香才插入香爐就「發爐」，一直覺得很奇怪，下午就有客人拿來中獎彩券確認中大獎。

(中時 )