彰化縣和美鎮15日凌晨1時30分在嘉卿路發生死亡車禍，造成慘劇；為了慶祝新年一時興奮，駕駛疑似想試試新買的BMW轎車，在道路過彎處突然失控，猛烈衝向護欄，猛烈撞擊下造成2死1傷，轎車也變成廢鐵。

大年初四（15日），彰化縣和美鎮凌晨1時30分發生2死1傷車禍，3名朋友聚會，一時興起開BMW試車，疑車速過快失控衝撞護欄；27歲的周姓駕駛和坐在副駕駛座23歲的詹姓男子拋出車外慘死，後座22歲杜姓男子受傷送醫。周男妻子在睡夢中接獲丈夫死訊，難以置信表示，睡前才接到丈夫傳來影片，眾人在聽汽車引擎轟隆聲，誰知一覺醒來竟天人永隔。

這起車禍撞擊相當猛烈，BMW轎車撞成一團爛鐵，玻璃、鋼板掉落滿地，現場滿目瘡痍；消防救護人員趕赴現場，周和詹男被拋飛、摔落在大馬路上，全身骨折，沒有心跳、呼吸等生命跡象，已經死亡。

警方調查，14日傍晚周姓駕駛自用BMW轎車，載著好友詹姓男子和詹的太太，到和美鎮找杜姓好友開心聚餐；眾人聊到半夜，突然一時興起要試車，疑似車速過快，在嘉卿路過彎處失控衝上護欄。

出事3人都相當年輕，詹姓男子還在空軍指揮部服志願役，預計今年11月就退伍，沒想到發生慘劇；詹男雙親接獲惡耗抵達車禍現場，哀慟到崩潰，當場泣不成聲。

據ETtoday報導，周姓車主的妻子表示，14日晚間還收到丈夫傳來訊息，是他們聽汽車引擎聲的影片，完全沒想到，竟會在睡夢中接到噩耗。而出事的BMW轎車並非新車，是2014年2月出廠的車。

警方表示，初步調查，後座杜姓乘客有喝酒，周姓駕駛、詹姓乘客已經當場死亡，無法判斷是否酒駕，車禍的肇事原因和責任歸屬，還在進一步調查、釐清。

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(中時新聞網)