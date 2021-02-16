教育部今年初首次與美國哈佛大學簽署台灣研究合作備忘錄，由駐波士頓教育組代表與該校費正清中心合作，今年8月開始，進行為期3年的台灣研究計畫。

教育部希望藉此計畫增進雙方的學術合作，推廣台灣的政治、經濟、外交、歷史、社會、語言和文化等知識。哈佛大學計畫主持人慕浩然（Mr. Daniel Murphy）與台灣淵源深厚，過去曾多次訪台考察，本身也通曉華語。

教育部說，哈佛大學台灣研究計畫將於今年8月正式開辦，費正清中心未來推動工作包括六個項目：

一、研究獎學金：每年將提供2個研究獎學金名額供受獎生進行台灣相關研究。

二、哈佛學生赴台研究：每年將贊助6位哈佛研究生赴台進行高級語言培訓或研究。

三、台灣學生赴哈佛研究：每年將贊助8位台灣學生赴哈佛進行短期研究。

四、學者研究：贊助哈佛學者舉辦台灣研究學術會議、書籍研討會或赴臺進行研究等。

五、台灣研究出版物：贊助出版有關台灣或由臺灣作者撰寫的學術專著。

六、台灣研究活動：每年將舉辦至少5場台灣研究相關活動，邀請學術界或一般大眾參與，活動形式包括講座、論壇、電影賞析等。

(中時 )