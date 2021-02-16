對抗新冠肺炎疫情，為確保台北市師生在新學期上課的健康、安全，北市環保局在開學前，自16日起前往公私立高中職、國中小學及公立幼兒園等291所，在學校周邊與校內開放民眾使用的公共空間和設施進行環境消毒，預計21日開學前完成防疫消毒作業，減輕學校開學前病毒傳播風險，維護校園開放空間環境衛生。

環保局以防疫需求安排消毒重點工作，噴藥範圍包含各學校校門口家長接送區、校園周邊公共環境及寒假期間開放給民眾使用的公共空間與設施，如校內遊具、洗手台、廁所等。

環保局水質病媒管制科張彭富科表示，消毒前由校方配合淨空噴藥區域，管制人員進出維護安全，再由防疫消毒人員噴灑主要成份為四級銨之殘效型消毒劑，可即時消滅病毒，同時不影響生態及人員健康。

環保局呼籲，學生於公共區域活動時，務必佩戴口罩和保持社交距離，並做好勤洗手等個人衛生防護，使用過後的廢棄口罩應確實丟入垃圾桶中，維護校園安心、安全的學習環境。

(中時 )