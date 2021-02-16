過年期間不少人都會放鞭炮或煙火來迎新春，不過若在半夜仍聽到炮聲，就是真的擾民了，美女主播吳宇舒就因為被炮聲嚇醒，讓她生平第一次打1999市政服務專線，沒想到結局卻讓她感嘆「打1999沒路用」。

吳宇舒15日在臉書透露，「開工前一晚已經很難收心，好不容易睡著，半夜兩點半...突然被誇張的炮聲驚醒」，她趕緊關上氣密窗，沒想到還是擋不住，炮聲更幾乎半個小時都沒停過。

【昨晚，我打了生平第一次1999】 開工前一晚已經很難收心，好不容易睡著， 半夜兩點半.....突然被誇張的炮聲驚醒！ 關上氣密窗還擋不住，一陣陣的有點嚇人！ 畢魯怕到沒地方躲，一直想跳上床讓我抱 我一邊摸著他，一邊想試著睡， 但炮聲實在... 由吳宇舒發佈於 2021年2月15日 星期一

她無奈表示：「我知道過年難免要玩一下，開工迎財神也要應應景，但半夜兩點半放成這樣是在哈囉？」因此她撥打1999檢舉噪音，這是她生平第一次打1999，也才知道原來檢舉噪音要具名。

所以她還要掛掉電話，讓1999回撥給她確認身分，更讓她傻眼的是，她之後上網去查看案件進度，收到回覆「非屬目前環保法規－噪音管制法管制範圍（噪音管制法第6條），無法為您處理」，這才知道這類案件得由警察機關依社會秩序維護法第72條第1項第3款辦理，讓她感嘆「打1999沒路用」。

網友見狀也紛紛留言表示，「昨天經過秀朗橋，那個炮聲大到會嚇到」、也有網友說：「我也曾晚上檢舉過噪音，也是要具名，結果根本當下沒來解決」、「1999本來就只是安撫民心專線」，也有人解釋「今天（指15日）凌晨一點到三點是子丑時，大年初四迎財神吉時」。

(中時新聞網)