今天（16日）大年初五是春節連續假期收假日，國道5號北上路段出現北返車潮，上午11時許車陣一度回堵約4.5公里長，不過，由於連假長，用路人分散北返，北上最大量出現在初三、初四，下午2時起國5北上實施高乘載管制，高速公路局將視雪隧時速等條件決定是否提早結束管制。

今天國5北上在9時30分開始出現車流，車陣回堵2公里長，11時回堵增至4.5公里，但各匝道口除頭城略有回堵外，宜蘭、羅東、蘇澳沒有回堵情形。

高公局指出，今年春節連假國5北上車流最多是初四的4.6萬餘輛次、初三3.9萬餘輛次，南下是初一4.3萬餘輛次、除夕的4萬餘輛次；如連假在4天以上，收假日不一定是北返車流最多的一天，因為用路人分散北返，今天國5北返車流應不會高於初三、初四。

高公局表示，提早結束高乘載管制條件是雪隧時速高於60公里、每小時通行量1600輛次、國5主線沒回堵、匝道沒回堵等4條件，「是有可能提早結束管制。」但變數仍多，還要觀察午後的車流狀況。

(中時 )