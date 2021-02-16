前總統馬英九（中）、國民黨立委鄭正鈐（右）。（圖／取自鄭正鈐臉書）

前總統馬英九（中）、國民黨立委鄭正鈐（右）。（圖／取自鄭正鈐臉書）

正值農曆春節期間，政治人物紛紛上街發放賀年小物。國民黨立委鄭正鈐偕前總統馬英九前往新竹，馬不但穿起餐廳制服，親自現學現煮炒米粉與貢丸湯，民眾看了直呼「好可愛」，還在城隍廟發送春節防疫口罩，現場排隊馬迷眾多，讓鄭忍不住驚嘆：「花了一個多小時才發完新春防疫口罩。」

鄭正鈐日前在臉書發文表示，他與馬英九特別到新竹市城隍廟上香祈福，除了向大家拜年發送春節防疫口罩之外，與大家一起品嘗新竹市傳統美食。除了他，新竹市歷任市長童勝男、林政則、許明財以及多位市議員一起陪馬到城隍廟上香祈福，祈求國泰民安，大家平安順利，馬還特別用台語祝福大家「大賺錢」、「賺大錢」。

鄭正鈐指出，因應疫情，馬英九特別準備春節防疫口罩分送給市民，他也準備了新春小福卡，與馬一起祝賀大家萬事如意。鄭強調，由於城隍廟前廣場眾多馬迷排隊，「馬總統花了一個多小時才發完新春防疫口罩」。

不僅如此，結束城隍廟的行程後，馬英九還與鄭正鈐一路步行至海瑞貢丸，與大家一起品嘗新竹市的地方小吃。鄭透露，馬還穿起店家的制服，跟著大廚的示範教學，親自現學現煮炒米粉與貢丸湯，神情專注的模樣，讓民眾直呼「好可愛」。

此文一出，獲得超過3500個讚，網友紛紛留言：「英九哥，帥氣的樣子」、「馬英九還是藍營人氣王」、「小馬哥一路紅到70歲」、「2022新竹市長鄭正鈐」、「新竹人的希望」、「怎麼市長沒有陪？有分黨派嗎？」「你們真的很可愛！」

(中時新聞網)