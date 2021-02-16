台中市警察局第二分局台中公園派出所女警余珮毓偕同所內志工至台中公園園區內街友易聚集地點，發放口罩，並教導正確配戴方式。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

春節連假為防止人潮聚集處成為防疫破口，台中市警察局第二分局台中公園派出所特別偕同所內志工訪視園區內街友致贈口罩；另，台中市警察局第三分局則於各大商場、廟宇、金融機構及重要交通據點設置「重要節日機動派出所」春節期間不打烊，提供民眾即時治安諮詢及第一線的服務，也宣導民眾至人潮較多場所，務必戴妥口罩做好防疫措施。

台中公園是台中市歷史最悠久的公園，更是旅客春節期間參訪的旅遊勝地。台中市政府警察局第二分局台中公園派出所為使旅客能安心暢遊，公園派出所女警余珮毓趕在春節前夕別戴上牛年限定口罩，偕同所內志工至園區內街友易聚集地點，每人發放5枚口罩，並教導正確配戴方式及提醒保持社交安全距離，目的就是能讓公園內每個角落皆能落實防疫政策，讓每位乘興而來的旅客，都來興盡而返，平安快樂遊台中。

而台中市政府警察局第三分局於110年加強重要節日安全維護工作期間，於各大商場、廟宇、金融機構及重要交通據點設置「重要節日機動派出所」，且為發揮設立機動派出所的最大效益及美意，健康派出所派出美女警花帶領健康志工團隊，駐紮轄內金融機構，於現場發放護鈔、舉家外出等為民服務宣導單，提醒民眾收妥現金財不露白，讓出入金融機構的民眾增添安全感。

第三分局提醒民眾，近期疫情升溫，民眾年節走春至人潮較多場所，務必戴妥口罩做好防疫措施，同時注意自身財物安全，貴重物品務必隨身攜帶，提防身旁可疑人士，避免讓宵小有機可趁。若有突發狀況第三分局於轄內重要據點設有「重要節日機動派出所」，提供民眾最即時的諮詢與服務。

(中時 )