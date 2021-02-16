新制勞工退休金每年均會分配收益，但有勞工在去年5月欲申請新制退休金，未料請領後才發現因3月勞動基金收益率為-11.37％、虧損2800餘億元，遭「預分配」導致收益數低於最低保證收益，退休金整整短少10萬餘元。

如劉姓勞工累積多年的個人帳戶本金達60萬餘元，而在去年初的累積分配數達近20萬元，但因去年勞退基金一度大虧損，導致收益數大大減少，甚至低於保證收益，最後領取時短少逾10萬元，讓他直呼「無法接受」。

在去年至少就有30餘名勞工被「預分配」，申請時遭扣減退休金，因而提出訴願，勞動部勞保局勞工退休金組組長楊佳惠表示，如果勞工在年度中要請領新制勞退時，會依勞動基金運用局公告的最新收益統計，如5月時基金局會公布3月收益「預分配」，而去年3月的收益率為負11.37％，因而預分配較多負值，導致部分勞工分配時未達預期。

楊佳惠說，除了要求各地辦事處在勞工申請退休金時應告訴其預分配數額外，也在去年5月初針對已申請新制勞工退休金請領的勞工發放簡訊，並在5月下旬針對申請請領退休金、但預分配負值逾1萬元的勞工發函，全年累計發給1萬1000餘件函，也有3300餘名勞工因此撤回申請，但如經核發退休金就不得撤回申請。

因此，據勞保局統計，去年5月、6月申請一次請領退休金人數分別達3928人、4093人，相較3月的8806人、4月的6288人減少，而隨著收益回正，到了去年11月甚至還有1萬966人申請。

楊佳惠提及，除了針對預分配減損較多的勞工發給公文外，勞保局也從去年7月中修正「E化服務系統」，針對60歲以上、符合請領資格勞工試算時，會納入「預分配」之後的額度，讓勞工瞭解請領退休金時可以請領的數額。

(中時 )