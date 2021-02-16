2021澳洲網球公開賽在女單闖進8強的台灣一姐謝淑薇，儘管今天敗在日本前世界球后大坂直美拍下、無緣晉級4強，仍是締造台灣女單澳網最佳紀錄，而首度晉級四大賽女單8強的小薇，這次澳洲行可進帳52萬5000澳幣獎金（約1167萬台幣），也被美國《紐約時報》封為「網球魔術師（Tennis Magician）」。

《紐約時報》形容，在謝淑薇輕鬆的笑臉後面，有著鋼鐵般的鬥志，包括今天澳網女單8強，小薇生涯和大坂直美6次交手，儘管小薇只贏過1場，但有4場比賽打滿三盤，因此交手前的訪問中，大坂笑說：「對我來說，淑薇是那種假如我打電玩，肯定會選擇她的球員，因為如果在場上，我可不能有這種粉絲心態，跟她比賽一點都不好玩，但看她的比賽很有趣。」

正如大坂直美的觀點，現在女網盛行強力打法，但謝淑薇這樣精緻的球風卻不會退流行，這位「網壇魔術師」把她的把戲帶進今年澳網女單8強，她是一位藝術家，以非同尋常的視野顛覆傳統，賦予比賽另一種型態，美國名將小威廉絲（Serena Williams）的教練派翠克莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）說：「我認為謝淑薇擁有驚奇的手感和眼力，她可以相當早看到球的動向，可以做很多預測，所以她的移動上更有效率，才令她如此難以對付。」

該文並提到，謝淑薇通常只有帶1支球拍，甚至陪她練習男雙選手惠丁頓（Andrew Whittington）帶的球拍都比她多，小薇的教練保羅（Paul McNamee）透露，球總能落在落在謝淑薇球拍的甜蜜點，讓她的球拍不容易損壞，曾有連3年球拍未斷線的紀錄，對於球風特別的小薇，保羅笑說：「你不會想關注這個自由的靈魂，就讓她自在發揮，我已經從淑薇身上學到很多跟她合作的喜悅。」

(中時 )