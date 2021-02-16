嘉義市大福興宮月老廟每年大年初五都會舉辦「拋繡球」活動，今年受疫情影響取消，改辦擲聖筊比賽，至今已有上千人參與。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市大福興宮月老廟每年大年初五都會舉辦「拋繡球」活動，今年受疫情影響取消，改辦擲聖筊比賽，只要2月10日到25日到廟裡擲出聖筊，前12名就送純金「月老姻緣針」，截至目前為止已吸引1000多人參與。

大福興宮總幹事蔡坤章表示，今年取消拋繡球改採擲筊，參與人數相當踴躍，不少是遠從外縣市而來的信徒，相信透過這次的活動月老能在冥冥之中促成一對又一對才子佳偶，而目前上千參與者中，最多已連續擲出12個聖筊。

到大福興宮參拜的張小姐表示，原本是來到大福興宮祈福，看到不少民眾都在月老廟前排隊擲筊，自己也排隊報名，祈求月老對能幫助自己趕快找到另一半。還有從台南來嘉市遊玩的年輕姐妹，表示是從網路得知大福興宮月老廟辦活動，第一次參加求姻緣的擲筊，很特別也很新鮮，希望透過月老牽紅線，讓姐妹倆都能夠求得好姻緣。

廟方表示，到25日活動期間，毎天早上9點至下午5點進行擲筊排名，凡18歲以上單身男女皆可報名參加，同時還要看身分證配偶欄是否空白才算符合資格，另為防疫，凡入場必須要全程配戴口罩，在擲筊時也會注重雙手酒精消毒，要讓大家安心求紅線，早日脫離單身。

(中時 )