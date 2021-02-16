馬林魚主場票房一直是大聯盟球隊的後段班，去年好不容易打入季後賽，卻因新冠疫情閉門不開放觀眾入場，沒能趁機撈一些票房。馬林魚CEO吉特（Derek Jeter）今天宣布，本季主場將先開放25％座位，大約讓9300名球迷入場。

「希望隨著球季進行，開放座位數能夠持續增加。」吉特說：「不過對我們來說最重要的事情，還是確保每個人都健康與安全。」

馬林魚球場在2012年3月啟用，共有37446席，首季平均每場吸引27400人入場，上座率超過7成，但接著5年就掉到場均20000人上下。2018年吉特與合夥人入主馬林魚後進行瘦身重建，狂賣球星，連兩季場均票房更下探到10000人，都在大聯盟30隊敬陪末座。

馬林魚去年意外的在17年來首度打入季後賽，原本有機會拉抬一點票房，但大聯盟因為新冠疫情，整個例行賽都閉門進行，直到季後賽才開放部分觀眾入場，比賽也都排在第三地。然而另一方面，季後賽名額因應疫情而增加，也是勝率堪堪過半的馬林魚能夠出線的主因。

「去年受疫情影響，有件事稍稍令人失望，我們的粉絲很興奮，但他們卻無法到現場看球。」吉特說，他很樂於見到今年逐漸開放球場，能夠見到球迷展現熱情，「這很令人興奮，我們必須繼續努力，不只是在棒球部分，就生意面也是。」

(中時 )