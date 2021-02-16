2年前自行創業的興聯誠建築團隊，平均每年推出3個新建案，代銷方面則年年成長，興聯誠建築團隊總經理周惠賓16日表示，今年牛勢大好，總銷金額可望衝達200億元，分別比20219年的105億元、以及2020年的150億元，呈現跳躍式成長。

興聯誠建築團隊是總經理周惠賓在2019年，離開廣誠之後自行創業的公司，目前擁有代銷房產的興聯誠廣告、以及自行推案的興連城建設。

周惠賓指出，興聯誠建築團隊今年邁入第三年，銷售逐年穩健成長，興聯誠廣告的代銷金額從2019年的105億元，成長到2020年的150億元，年增約42.86％，預估2021年代銷金額可達200億元，年成長約33.33％。

他說，目前代銷部份仍以永信建設為主要成長動能，包括「R5新世紀」地上權建案、「翡翠流域」、「耘川」、以及2021年下半年2到3場的新個案，另有芳崗建設「高鐵捷市館」、良富建設「心灣LRT」、聯上建設「聯上ME悅」、頂誠建設「御丰景」、開遠建設「左屏案」、以及興連城建設「興連城@99二期」、「興連城PRO+」。

周惠賓表示，2021年新成立的桃園地區代銷六處，預計推出2個建案，包括富廣源建設「品信義」、以及春虹建設位於中路重劃區的「向陽綻」。

他說，興聯誠建築團隊旗下的興連城建設，2019年已經動工3個建案，包括閱河樹Ⅰ、閱河樹Ⅱ期、以及閱河灣，2020年也有3個建案動工，包括興連城WIN、興連城W&G、以及興連城@99。

至於位在楠梓捷連R21站旁的興連城PRO+，去年12月底開賣，至今已銷售80％，預計2021年7月動工，而霞海路上的興連城@99二期，預計2021年8月進場銷售、12月動工，以上2個建案總銷約15億元。

(工商 )