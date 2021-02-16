高雄遠東SOGO百貨驚爆週年慶「買千送百」活動遭自家人鑽漏洞、換現金，潘姓女樓管遭內部員工爆料，涉嫌侵入百貨收銀系統搜刮600萬民眾未兌換發票，換取數十萬現金抵用券買商品再退貨，變換現金。高雄地檢署表示，會進一步了解，如有犯罪嫌疑，會主動簽分偵辦。

內部員工爆料，SOGO百貨2020年底周年慶推出「買3千送3百」活動，民眾只要消費滿3000元就能換一張3百元現金抵用券。潘女發現遊戲規則漏洞，先取得主管密碼侵入「收銀台銷貨查詢系統」，搜刮2000多筆民眾消費未滿3000元的發票，再利用「百貨贈獎強制補登系統」化整為零，將數十萬元金額全數集中灌入特定HAPPY GO人頭卡片，潘女再持卡換購商品，並藉由退貨機制「變現」。

該事件暴露百貨收銀系統資安疑慮，遭SOGO百貨內部員工踢爆後，還傳出店長銷毀關鍵監視器證據的誇張情事。

員工爆料，公司內部不只鍾女用此手法犯案，曾有員工也利用週年慶遊戲規則漏洞，偷偷累積顧客消費發票換取現金抵用券及點數，甚至還有員工私下以優惠價販售抵用券。

高雄地檢署表示，目前此案正進一步了解中。如果有犯罪嫌疑，會主動簽分偵辦。

(中時 )