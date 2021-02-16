林口區1名阿伯疑擅闖鄰宅撿拾廚餘時，所飼養的5隻狗尾隨進來圍攻一隻家貓，造成貓咪當場肚皮腸流死亡，對此，侯友宜今（16）天受訪時表示，阿伯這樣的行為確實不對，已請相關單位處理。

侯說，阿伯帶著犬隻到隔壁攻擊貓，造成貓咪死亡，這是令人難過痛心的事，珍惜動物生命是每一個要有的想法，保護動物是我們的責任，所以阿伯這樣的行為確實是不對的，造成動物的死亡已涉嫌違反動物保護法，已責成林口分局及動保單位處理。

(中時 )