林口狗群咬死貓 侯：責成相關單位處理 12:092021/02/16 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜已請相關單位前往調查林口狗群咬死貓事件。（李俊淇攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林口區1名阿伯疑擅闖鄰宅撿拾廚餘時，所飼養的5隻狗尾隨進來圍攻一隻家貓，造成貓咪當場肚皮腸流死亡，對此，侯友宜今（16）天受訪時表示，阿伯這樣的行為確實不對，已請相關單位處理。 侯說，阿伯帶著犬隻到隔壁攻擊貓，造成貓咪死亡，這是令人難過痛心的事，珍惜動物生命是每一個要有的想法，保護動物是我們的責任，所以阿伯這樣的行為確實是不對的，造成動物的死亡已涉嫌違反動物保護法，已責成林口分局及動保單位處理。 美聯社解析陰謀論 劍指陸帶頭散布疫源假消息 中南部空品受境外汙染影響 中市府啟動應變措施 (中時 ) #阿伯 #處理 #責成 #相關單位 #貓咪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 比爾蓋茲指減碳最大挑戰被忽視 曝清倉石化類持股理由超佛心 09:332021/02/16 財經 反坤輿活動造橋 全體9村長全站出來聲援 15:252021/02/16 生活 輾狗男到靈堂下跪道歉 動保人士：流浪動物的生命一樣必需尊重 14:462021/02/15 社會 年節詐騙暴增 兩大部會盯上 04:102021/02/16 財經焦點 停車糾紛引起鬥毆 恆警循線逮10人 11:572021/02/15 社會 輾狗男驚傳遭公司開除 靈堂下跪後最新回應曝光 21:142021/02/15 生活 開學買3C家電 電商一次買到好 04:102021/02/16 時尚消費 搭高鐵打翻飲料不處理 服務員跪地清理照曝光網心疼 11:512021/02/16 生活 工商社論》比特幣瘋漲與加密貨幣合法化 04:102021/02/16 財經要聞 川普下台後沒理由交易 傳字節跳動擱置TikTok出售 14:362021/02/15 國際 房屋使用情形 影響很多「稅」 10:092021/02/16 房市新訊 社會熱門新聞 孕妻突血崩欲取消旅遊 台東民宿暖回一句話萬人狂讚 - 社會 路肩接減速車道沒打方向燈罰3000 法官認「沒意義」判撤罰 - 社會 長住台灣願望實現 網紅莫彩曦拿到就業金卡 - 社會 - 中央社 金門大火離加油站僅100公尺 濃煙沖天全島震驚 - 社會 開賓士GLC形象8＋9？車主兒：我爸做傳產養100個家庭 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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