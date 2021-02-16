台灣彌猴很討厭，但印度潑猴更可怕！印度坦米爾納德邦（Tamil Nadu）13日發生一起猴群「擄走」僅出生8天的雙胞胎女嬰事件，不幸的是，僅其中一名女嬰在屋頂被找到生還，另一名女嬰則在附近河中發現，已失去生命。

綜合印度媒體報導，猴群們闖入雙胞胎女嬰家中，將睡夢中的她們從床上抓走，目擊民眾表示，猴群們抬著女嬰穿過屋頂，其中一名女嬰被留在屋頂，另一名女嬰則是被猴群拋飛，墜入河中。

而雙胞胎的母親一開始根本不知道發生什麼事，只是看到屋頂有一大群猴子讓她很震驚，開始大喊大叫，之後才發現女兒們不見了，鄰居聽到她的哭叫聲趕來幫忙。

眾人在屋頂找到其中一名女嬰，卻怎樣也找不到另一個；警方獲報趕到現場搜尋，最後在河中找到女嬰的屍體。

報導指出，猴子攻擊人類或偷搶食物的案件時有所聞，但「抓走嬰兒」卻相當罕見，最近一起事件約發生在2年前，猴群闖入奧里薩邦（Odisha）一戶民宅，帶走一名嬰兒，嬰兒被找到時已經死亡。

(中時新聞網)