國民黨主席江啟臣16日到雲林縣土庫鎮參拜六房媽天上聖母，表示反萊豬公投連署已達標，盼中選會不要卡案，讓大家8月28日能投票，並強調公投連署其實是幫蔡總統解決問題，因為萊豬問題帶給蔡總統很大的困擾，所以我們就用公投來做決定。

江啟臣被問及反萊豬公投連署已達標，表示感謝過去這段期間所有踴躍參與公投連署的民眾，1個月內就超過50萬份，年假期間有些地方還在連署，17日上班後連署書將經過志工詳細查核，讓每1份連署書都是最正確的，確保不會影響公投的時間。

江也呼籲中選會不要阻撓此次公投、不要卡案，讓大家8月28日就能投票，這是目前國民黨最重要的工作，請大家8月28日自己做決定要吃什麼樣的豬肉，要什麼樣的食安，自己的健康自己顧。

江說公投連署其實是幫忙政府解決問題，替蔡總統解決問題，因為萊豬這個問題帶給蔡總統很大的困擾，所以我們就用公投來做決定。

被問及前主席朱立倫上傳1段打麻將單吊東風的影片，有人解讀朱只欠東風，江笑著說「抱歉我不會打麻將」，但過年期間大家小玩一下、娛樂娛樂很好，不管怎麼樣，國民黨做為最大在野黨，重點工作就是把為民服務的工作做好，希望我們的縣市長在新的一年，讓人民感受到「有感施政」。

對於中央委員關芝綝說國民黨改革不利，希望交棒給朱，江說黨的改革是持續永續的，改革過程難免會有不同的意見，黨內都有機制可以討論，不管是黨的財務、組織、發展等問題，大家都可以提出來。

(中時 )