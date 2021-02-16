新修正「工廠管理輔導法」去年3月20日正式施行，台中市政府經發局配合推動「特定工廠登記」制度，朝「全面納管、就地輔導」目標邁進。經發局指出，新修正工輔法輔導對象，以2016年5月19日以前既有的未登記工廠為主；呼籲業者勿隨意擴建，違者將依法停止供電、供水及拆除。

經發局說，新修正的「工廠管理輔導法」針對2016年5月19日以前，既有未登記工廠進行輔導；如屬2016年5月20日以後新增的未登記工廠，經查獲屬實，市府相關機關將嚴正查處，依法停止供電、供水及拆除，請業者切勿心存僥倖。

經發局指出，經濟部已下達台電、台水公司，民眾若要在農業用地申請接水、接電，應出具各目的事業主管機關核可文件，沒有核可文件者，台水及台電公司需拒絕受理供水、供電申請，不再有農業空地只要出具土地所有權狀，即可預為違章工廠申請水電情事發生，藉此做好源頭管理，杜絕違規轉供亂象。

經發局也率全國之先於「青年創業及中小企業貸款要點」新增「工廠改善準備金」貸款項目；爭取1.9％低率貸款，協助減輕業者財務負擔，順利取得「特定工廠登記」資格。截至今年1月底，累計受理案件達3860件，特定工廠登記及納管通過件數超過2600件，居全國之冠。

經發局強調，2016年5月19日以前既有「非屬低汙染」未登記工廠，則應於今年3月19日前向「台中市政府特定工廠登記單一窗口」提出轉型、遷廠或關廠計畫申請核定輔導期限，核定的輔導期限內也不受工廠未登記、土地及建築物相關罰則；呼籲業者儘速提送申請，若超過申請期限，將依工輔法第28條規定停止供電供水及拆除。

(中時 )