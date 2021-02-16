基隆市中正區義二路上某店家大門緊閉，但上頭卻插著一串鑰匙，14日晚上有民眾發現，立即打電話報警，員警留下紙條告知店家、將鑰匙帶回派出所，15日店主返回看見訊息，把鑰匙領回，並感謝眾人相助。
基隆市警第二分局信六路派出所14日晚上8點多，接獲民眾電話報案稱，行經中正區義二路上時，發現一間店家打烊後，有1串鑰匙插在大門上忘記拔走。
信六路派出所警員李紫薇到場後，為防止店家遭竊及鑰匙遺失，先將鑰匙拔起返回派出所代保管，並留下叮嚀紙條設法聯繫店家至派出所領取，而店主於15日發現紙條後，至派出所確認並領取鑰匙。
店主表示，因適逢年節初三及情人節，為趕赴家聚，倉促之際忘記拔店門鑰匙，所幸有民眾發現報案，以及警方代為保管，才保住店家財物無損失，非常感謝熱心民眾及警方暖心協助。
第二分局呼籲，民眾離開家門或店舖時，務必再次確認鑰匙有無拔取及大門緊閉上鎖，以保障財物預防竊案發生。
(中時 )
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