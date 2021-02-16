黃騰浩與張寗聯手演出告五人〈在這座城市遺失了你〉遺失的情人節版MV。(相信音樂提供)

告五人第二張專輯《運氣來得若有似無》KKBOX上架至今連續6週穩居華語專輯週榜第一名。年節期間，告五人更是推出〈在這座城市遺失了你〉遺失的情人節版MV，由導演邱柏昶Birdy執導，延續兩年前的夯曲〈披星戴月的想你〉MV中的故事，男主角黃騰浩坐上公車後，到底等來女主角沒有？解答在〈在這座城市遺失了你〉遺失的情人節版MV揭曉。

告五人〈在這座城市遺失了你〉遺失的情人節版MV延續了〈披星戴月的想你〉MV故事：拿著兩張車票和兩盒炒飯的黃騰浩上了公車後，眼淚隨著窗外逝去的夜景一路狂飆，突然公車停下，似乎是什麼人在向公車招手，黃騰浩臉上餘淚未乾，撐起原本無力的頭看向車門，臉上出現欣喜的表情，而畫面就結束在這裡。

〈在這座城市遺失了你〉遺失的情人節版MV中，黃騰浩從當年落魄的窮小子，搖身一變成為大畫家，某日他的畫展上來了一位特別的客人，正是當年的戀人張寗，兩年不見，黃騰浩已娶妻生子，張甯看到一幅名為〈披星戴月的想你〉的作品，正是當年那張公車車票，她呆愣在畫前，黃騰浩悄然站在她旁邊，片刻後，她終於忍不住開口：「如果那個時候我上了車，那現在呢？」黃騰浩淡淡笑著回：「那現在，我就少了一幅作品了。」原來，當年的公車上，黃騰浩衝到車門向車外的張寗遞出車票，問「走嗎」，張寗淚流滿面地看著他，卻未曾移動一步，從此兩人走向不同的人生道路。

再次和告五人合作MV，黃騰浩表示：「故事很悲傷又很好看，MV很呼應歌詞的情境。再次和告五人合作真的非常喜歡，因為我很喜歡他們的歌，當初〈披星戴月的想你〉在網路上發酵之前我就聽過他們的歌，那時知道要拍就很期待，知道腳本就更喜歡，很有畫面，意境很深。」而為了符合兩年前的造型，黃騰浩還特地戴上假髮演出。張寗覺得聽到〈在這座城市遺失了你〉有一種遺憾感受，「比如歌詞『而我愛你／而愛無法撐起』，愛情讓人覺得很浪漫，可是有些東西只靠愛情是撐不住的。」

告五人。圖／相信音樂提供

告五人非常開心再度和黃騰浩合作，兩年前他在〈披星戴月的想你〉MV中精湛的演技讓三人為之動容，這次再續前緣，黃騰浩依舊逼出告五人的淚水，告五人也大讚張寗演出相當動人，笑說在〈披星戴月的想你〉MV中沒看到女主角真面目，這次總算在〈在這座城市遺失了你〉遺失的情人節版MV中看到了。鼓手哲謙笑說：「看到男主角拿票根給她，女主角最後卻沒有收下，公車關門開走時，我大喊『你幹嘛不收下啦』！真的好催淚，以後搭公車都會想到票根。

黃騰浩與張寗聯手演出告五人〈在這座城市遺失了你〉遺失的情人節版MV。(相信音樂提供)

告五人。圖／相信音樂提供

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