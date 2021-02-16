汽車製造由燃油車轉向電動車似乎是難以逆轉趨勢，傳統汽車製造龍頭、日本大廠豐田看來卻已落後，去年12月初才宣布電動車計畫。在轉型研發重點擺在固態電池而非現在主流鋰電池同時，豐田也嘗試多角經營，據共同社報導，推出食品自有品牌「HAPPY AGRI」(暫譯：樂農)，要累計更多知識經驗，以強化集團著力發展的農業輔助業務。

豐田農業輔助部門已經參與過去年12月穀物商永倉精麥「每日一膳簡易珍珠麥飯」開發，該產品混合2種大麥，比純白米飯熱量更低且更富膳食纖維。此外，豐田也和豐田市(愛知縣東部)在地麵包店推出使用在地大豆製作的麵包商品。

豐田表示，農業輔助希望能由開發商品的銷售情況分析功能性、口味等消費者關注重點，進而找出能與之相對的農作物品種與栽種方式並提供方案給農民，以結合食品與農業，提高農作物價值。

永倉精麥負責人大讚豐田將汽車生產中培養出的改善能力用到農產品開發上，說：「只靠我們自己的話是想不到的。豐田方面給出一個又一個點子，行動也很快速。透過在豐田員工餐廳的試吃，反覆嘗試後，才誕生有自信向市場推出的商品。」

這種轉向多角經營並非孤立。大陸科技巨頭華為被美國切斷先進製程晶片供應後，原本業務核心智慧型手機受重創，日前也推出智慧養豬方案。去年華為就曾發表報告，指出數據是現代養豬的核心要素，也是升級人工智慧養豬的核心驅動力，創辦人任正非也曾提及養豬，一般認為發想可能與非洲豬瘟疫情導致大陸豬肉供應緊張、價格飆漲有關。

身為傳統汽車製造龍頭，豐田在轉型上進退維谷，不做將在未來市場上處於被動，太早押注電動車又可能陷入品牌內部互打、獲利衰退等困境。董事長豐田章男在公司發表電動車計畫後不到3周就曾砲轟電動車熱潮是政治炒作，並精準指出日本電力來源大部分來自燃媒、天然氣等火力發電，要滿足全面改用電動車的電力需求，反而會造成更多碳排放，而且與之配合的基礎建設碳排放也可能是另個問題。

(中時新聞網)