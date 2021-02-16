20年前比較好賺！一名網友今年過年意外找到以前的薪資袋，當時從事藝術玻璃產業的她，民國88年的月薪為28K，兩年後就漲為30K，讓她忍不住感嘆「以前賺得比現在多」，引發網友熱議，有人還分享20年前在KTV上班，過年上班可海賺10萬元，與現在相比真的都回不去了。

一名女網友昨在《爆廢公社二館》分享，回娘家意外找到以前的薪資袋，只見她最早民國88年的月薪為2萬8000元，2年後便調整為3萬元整，其中幾個月還有2000元的責任津貼可領，讓她忍不住大嘆「以前賺得比現在還多！」

貼文引起網友討論，「以前的錢比較好賺」、「以前的環境跟現在真的差很多，年輕人還要被罵爛草莓」、「重點是以前的錢可以活很久」、「以前薪水3萬很多，現在5萬很少」、「以前真的賺很多，現在3萬還沒摸熱就沒了」、「回憶讓人滴下眼淚」。

也有網友分享今昔薪資差距，「二十多年前在好樂迪上班，過年薪水加本薪，可以破10萬，現在是減薪年終也被砍到所剩無幾了」、「15歲去工廠當辦公傢俱學徒，月薪17000元，兩年後出師跳到別的工廠，月薪就38000了，以前的薪資水平真不錯」。

不少人心酸直呼，「民國91年陽春麵25元回不去了」、「唉！真的 不敢看以前的薪資袋」、「所以薪資倒退是真的」、「唉！回不去的經濟」、「以前的雞排才35元」、「以前的房價地價沒現在這麼高」。

(中時新聞網)