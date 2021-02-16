台中市北屯11期重劃區內「市31」BOT案招商案，由環球購物中心獲選最優申請人，正緊鑼密鼓規劃中。市府經發局將攜手環球打造兼具商機及周邊效益的現代化新市場，兼具超市、主題式餐飲、休閒及購物等多功能；經發局說，市府將與環球議約保障設籍台中市居民30％以上就業機會，藉此帶動就創業，活絡區域發展，再創經濟榮景。

經發局說，歷經該局及甄審委員會多次會議研商，「市31」案最終於去年底由環球購物中心獲選最優申請人，環球秉持深耕在地文化、規劃符合當地商業、文化的購物空間為目標；目前在台北、新北、桃園、高雄和屏東共有7間分店，營運能力專業。

經發局指出，BOT案分為興建期及營運期兩大部分。興建期間，市府節省公共建設經費支出，由環球投資約10億元，興建地下2層至地上4層，以「台中宜居－新好生活」視角，量身打造兼具創新現代化市場及購物中心的開發案。

整體建築設計上，戶外休憩廣場融合公共藝術設置及開放空間概念，形塑藝術新品味；戶外景觀用餐區以親子為主軸，設置兼顧用餐與親子同樂的場域；空中露台以綠建築為導向，規劃垂直綠化打造景觀新體驗；設備系統與空間使用則以「智慧建築」為目標。

經發局表示，營運期間，市府預估可收取開發權利金1.5億元、每年營運權利金300萬元以上及土地租金、房屋稅等，活化市有土地效益與擴大市庫稅收；另外，環球也保障設籍台中市的居民至少30％就業機會，提供市民美好生活及消費體驗。

「點線面開創特色性商業區域！」經發局強調，「市31」基地鄰近國道1號、3號主要聯外道路，距離74號快速道路僅3分鐘，南來北往便捷；地點更鄰近「台中洲際棒球場」、「台中巨蛋」、「洲際娛樂商城」預定地，融入成熟的崇德商圈，未來發展可期。

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(中時 )