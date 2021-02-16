日媒報導，今天上午一度有4艘中國海警船同時停留在釣魚台（日本稱「尖閣諸島」）周遭海域，日本視為「侵入領海」，其中1艘中國海警船似乎有配備像是大砲的武器。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞等媒體報導，第11管區海上保安本部表示，昨天中午過後，2艘中國海警局的船隻侵入釣魚台周遭「領海」，今天凌晨4時許，又有另2艘中國海警船「侵入領海」。

報導說，今天上午同時有4艘中國海警船停留在釣魚台海域，企圖接近日籍漁船，海上保安本部在漁船周遭配置巡邏船，加強警戒。

海上保安本部表示，今天「侵入領海」的2艘中國海警船中，其中1艘似乎有配備像是大砲的武器。這是中國1日實施允許對外國船隻動武的「海警法」以來，首度有配備大型武器的船隻「侵入領海」。

這2艘中國海警船在上午10時許離開「領海」，而昨天進入「領海」的2艘中國海警船，目前仍停留在釣魚台海域，海上保安本部持續要求中國海警船離開。

日本防衛大臣岸信夫上午在記者會上表示，中國海警船追逐作業中的日本漁船，進入釣魚台周遭「領海」，先由海上保安廳因應，防衛省與自衛隊也將加強警戒與監視。從與國際法的整合性觀點來看，中國「海警法」有問題，日本將傳達斷難接受的強烈訊息。

(中央社)