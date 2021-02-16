11時23分國1北向249公里發生小客車追撞事故占內車道，導致回堵1公里。（高公局提供）

11時27分國1北向南屯入口發生2小客車追撞事故占內車道，導致回堵2公里。（高公局提供）

今天是春節連假最後一天，高公局表示，截至上午11時止，國道全線交通量為34.4百萬車公里，預估本日交通量為110百萬車公里。上午國道路況，除國1北向大雅至台中系統有2起事故、國5北向頭城-頭城路段車多壅塞外，其餘國道路況大致正常。

高公局表示，上午11時4分國1北向219公里發生2小客車追撞事故占內車道，導致回堵2公里；11時23分，國1北向249公里發生小客車追撞事故占內車道，導致回堵1公里；11時27分，國1北向南屯入口發生2小客車追撞事故占內車道，導致回堵2公里。高公局表示，事故均已排除，但已導致嚴重回堵且影響整體車流，請用路人注意車前狀況、保持安全距離。

經高公局統計，今年春節連假將國5雪隧北向慢速車示警系統的間距，從120公尺調整為100公尺以上，車速低於65公里的慢速車，昨日大年初四顯示達1160輛，為調整前平均每日203輛的5.7倍，今日下午北返車流量更大，提醒用路人行駛雪隧務必維持適當間距並勿當龜速車，影響整體車流紓解。

高公局研判，下午國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-湖口，國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪，國5北向宜蘭至坪林等路段可能會出現車多情形；建議用路人透過高速公路1968網站及APP，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

省道路況，公路總局表示，至中午12時止，除台2線基隆市大武崙路段有車多情形，其餘省道路段車流維持順暢，預估北部台2線淡水及大武崙與福隆、中部台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、南部台1線水底寮-楓港、台26線墾丁路段、台9線南迴公路、東部台9線蘇花公路北向等路段將湧入車潮；另外，台9丙線鯉魚潭風景區周邊停車場將滿，建議改至其他景點旅遊，避免塞在車陣中。

(中時 )