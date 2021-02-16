資金流動與變化是區域經濟、產業結構發展變遷反射。其中城市「金融機構各項存款餘額」，變現的是城市的資金吸附能力。截至2020年底，大陸資金總量前10城市分別是北京、上海、深圳、廣州、杭州、成都、重慶、南京、蘇州和

天津，包括4大直轄市，5個副省級城市與1個地級市，尤其「北上深」3座城市的資金總量都已各自超過10兆元（人民幣，下同）。

另外總體看資金總量前10城市中，增速前5的城市分別是深圳、杭州、上海、廣州和南京，集中在東南沿海地區，這也反應疫情之後資金以及人口流動的趨勢，並體現在房市方。觀察今年東南沿海的江蘇、浙江、廣東等地不僅銷售額大，且銷售面積、金額增速也都比較高，整體房市更趨於火熱。

根據第一財經報導，其中北京以18.8兆元高居榜首，統計2020年12月底的北京市本外幣各項存款餘額18.8兆元、年增率為9.9％，比上年同期高1.0個百分點，全年增加1兆6667億元、年增2745億元。

(旺報 )