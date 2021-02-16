新北市淡水一間音樂酒吧林姓調酒師，去年4月間，趁著店內女客人爛醉不省人事，竟與女友扛女客人回住處休息，但他卻趁機與女友吵架，女友負氣離開住處，他獨自一人在住處，乘機強脫女客人內褲並性侵得逞，凌晨5點女友返家，驚見男友在床上不法行徑，立即阻止並將女客人帶離住處。士林地檢署日前偵結，依乘機性交罪起訴林男。

去年4月18日，被害女子與朋友共3人到林的酒吧飲酒，林男與當時女友扛女客人返回住處休息，其他朋友認為，有林的女友陪同，應該不會有問題，分別離開酒吧。但林卻在凌晨5點，與女友發生爭吵，女友離開住處，屋內剩下他和爛醉的女客人，林性侵得逞。

被害女客人證稱，當時記得有人扶她到床上，她當時喝的很醉，再次醒來是感覺自己短褲、內褲都被脫掉，她想要推開眼前男子，但完全沒有力氣。林男辯稱，女客人喝醉才會帶回住處休息，但因躺在同一張床上，女友才會生氣，並將女客人帶離，否認性侵。

但女友證述，林當時曾在電話裡向她坦承兩人發生性行為，而且，林的母親曾透過她，與女客人聯繫，希望替兒子賠償，雙方和解不要把事情鬧大，檢察官依隔天被害女子與男友見面時不斷哭泣，認定案發後女子身心受創，依乘機性交罪起訴林男。

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(中時 )