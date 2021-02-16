原PO表示男友無心想解決這次爭執，讓她感到相當心寒想提分手。(圖擷取自Dcard)

農曆春節許多人會和親友打小牌，為了求好手氣，坊間流傳不少開運做法，一名女網友分享，日前和男友約好到自家和親戚打牌，她特別交代男友一定要穿紅內褲，但最後2人一共輸掉9萬多元，事後原PO才發現男友並沒有聽她的叮囑穿紅內褲打牌，讓她氣炸怒提分手。

原PO在「Dcard」上分享，過年期間她約了男友來家中和親戚打牌，她和男友分配為一組，由於家人賭注金額較大，所以大家都相當認真，為此，原PO事前還特地交代男友，當天千萬要記得穿上紅內褲來應戰，男友也答應會做到，但此開運方法似乎無效，2人一個晚上就輸掉9萬多元，原PO也只能自認運氣差。

兩人結束牌桌上的激烈廝殺後，男友提出「想壞壞」的要求，說是可以將輸錢的衰運排除，不過，正當男友脫下褲子時，原PO突然發現對方穿的竟不是說好的紅色內褲，讓原PO大發雷霆質問男友，「你為什麼沒穿紅內褲？」，但男友認為她小題大作，還說「你真的要為了這種事吵架嗎？」

女網友認為男友無心解決爭執，下定決心要分手，但心中又有點彆扭，「因為紅內褲分手好像哪裡怪怪的」，因此詢問網友自己是否真的太無理取鬧。貼文發出後，不少網友認為原PO反應過度，「打牌就很靠運氣，我個人認為有點小題大作，很介意的話要跟男友溝通」、「講的穿紅內褲妳就會贏似的」、「現在分手的理由真的是千奇百怪」、「不穿內褲也會輸啦」，但還是有支持原PO的聲音，「原PO可能是認為男友沒有誠信，所以才會氣到想分」。

(中時新聞網)