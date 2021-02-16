今年是高雄輕軌大南環段通車第一個春節連續假期，初一到初四輕軌運量開紅盤，推估每日平均運量達4.8萬人次，其中最高運量為初三5.5萬人次，日運量比去年同期2.3萬平均運量成長106％。而捷運春節四天平均日運量達19.4萬人次，初三高達22.8萬人次。整體捷運加輕軌的日運量在春節連假達24.2萬人次，比去年提升11％，是去年疫情以來的新高點，顯見民眾逐漸對搭乘大眾運輸恢復信心。

輕軌新大南環路線開通後，服務的車站數從原來的14站擴充為23站，路線從8.7公里延長為12.8公里，搭配2/28前全線免費搭乘，及跨百光年彩繪列車、輕軌少女隊彩繪列車等行銷活動，輕軌在連假成為返鄉民眾與觀光遊客走春遊覽亞洲新灣區的最佳大眾運輸工具，也有效紓解傳統上要進入駁二特區的五福路路面交通，晚上延長營運到夜間12:00，更方便旅客夜遊。連假期間明顯以駁二藝術特區連續三站C11真愛碼頭站、C12駁二大義站、C13駁二蓬萊車站人潮最多，其次為C5夢時代站、C14哈瑪星站，另外兩個新端點站C32南凱旋公園與C17鼓山區公所站也是旅客選擇搭乘的重點車站。捷運春節單日運量部分則為O1西子灣站運量1.3萬人次、O2鹽埕埔站1.5萬人次、R14巨蛋站1.8萬及R16左營站2.5萬人次為最多，另外今年O5/R10美麗島站與R9中央公園站新增鳳翼天翔體感光雕秀，亦吸引不少遊客特地前往觀賞。

趁著民眾連假使用輕軌之際，高捷公司也蒐集民眾對於輕軌的寶貴意見，其中建議最多的是希望路線能再延長、降低班距等候時間，及提升行車速度等，上述意見高捷公司將據以優化營運及提供市府參考。

農曆年假邁入尾聲，高捷公司感謝市府全力穩定疫情，讓民眾恢復信心搭乘輕軌及捷運，便利大量遊客得以暢遊高雄熱門景點，避免交通壅塞，開心過年。

(工商 )