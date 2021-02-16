董至成長年在大陸發展，去年無預警被告知離婚，且赴大陸掏金夢碎，他日前上中天綜藝節目《小明星大跟班》，提到：「在大陸做得再好，跟在台灣的成就還是不一樣，畢竟也不可能一下子就紅過王寶強、鄧超，他們位置都站得很穩了」，主持人吳宗憲認為，「限台令」阻礙工作機會，都是因為兩岸之間的政情使然，他安慰董至成：「你遇到的問題是大環境的因素，所有人也都會面臨到一樣的問題。」

董至成在疫情爆發後，回台先去媽媽家報平安，隔日接到媒體致電「你老婆要把你Fire（開除）」，讓董至成非常訝異：「我是乾淨的，我也沒有小三，我到現在還一直在找離婚的答案。」吳宗憲認為，「可能好不容易回台，第一時間不是回家，讓女方心理不舒服」，被問及返台先去媽媽家？董至成說：「擔心若自己確診，14歲兒子抵抗力差，反正爸媽年紀大了！」吳宗憲傻眼：「原來是有什麼『新鮮』的都先給爸媽，但關於這段對話，我還是深感疑惑。」

《小明星大跟班》17日播出主題「他們在2020出大事！2021運勢會如何？！」除了邀請董至成，還包括小A辣、何如芸、粿粿，以及命理老師安格斯、簡少年，一同討論新年新運勢。何如芸目前和老公打離婚官司，她提起婚姻生活的後面10年，跟老公互動彷彿是室友，生活習慣不同漸行漸遠，也讓何如芸下定決心離婚，並規劃帶兒子到新加坡開啟新生活。提到小孩，何如芸說：「我從沒跟他們說離婚這件事，大兒子會自己上網看新聞，有一天他突然傳訊息給我，拜託我離婚後可不可以不要再結婚？也不要生小孩？」

董至成也提出看法，「我覺得官司可以不用打，藝人一再被消費，都會影響小孩」，何如芸則解釋，現在小孩的事，她都沒辦法作主，對她來說真的滿殘忍，她只希望好好陪孩子，沒想到後續變得如此複雜。命理老師安格斯預測何如芸「今年可能會出現好的追求者，一定要把握。」她坦言，雖然愛情對她的人生非常重要，但自己敢愛敢恨的個性，如今還是先把重心放在工作上，畢竟婚姻一次就已經受夠了。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

董至成上節目分享心路歷程。（中天綜合台提供）

中天《小明星大跟班》主持人吳宗憲、Sandy。（中天綜合台提供）

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