李芷婷和王振諾年初五到POP Radio春節特別節目《犇跑吧2021-新年歡樂星》跟聽眾同樂，面對主持人Eva準備的歌曲挑戰賽，兩人發揮即興改編實力，像是《小星星》饒舌版或《愛情限時批》R&B唱法都難不倒他們。兩人分享彼此第一印象，王振諾之前看到李芷婷在《聲林之王》的表演就覺得「唱太好了吧！」一直想認識交流一下，李芷婷驚訝說當時很緊張，遭王振諾吐槽「你就是那種考試前說沒讀書結果拿高分的！」李芷婷則誇王振諾是「暖男」，還透露因雙方有共同朋友，因此對王振諾印象很好。

過年不免俗要接招親戚發問，聊到最常被問的話題，李芷婷笑說因為自己是家族第一個在演藝圈工作的人，親戚對任何事都十分好奇，「像是賺多少？上通告都做些什麼？演藝圈有沒有喜歡的人？」各式各樣的問題都有，李芷婷也不忘感謝「幸好媽媽都會幫我擋」。

王振諾則自爆過年竟然曾被爸爸安排相親！笑說有一年爸爸傳訊約他在牛排館見面，不知情的王振諾就這樣赴約，「結果是介紹爸爸朋友的女兒讓我們互相認識」，過度熱情的爸爸整頓飯在旁不斷詢問聊得如何、還指示兩人交換聯絡方式，讓王振諾十分尷尬，「我只記得埋頭猛吃、吃了很多牛排」。

Eva送上兩人愛吃的甜點，意外發現王振諾的少男心，「愛吃甜甜圈竟能一次吃12個」，他還自揭是卡通《我們這一家》忠實粉絲，「吃飯前一定會先選好要看哪一集，常常邊吃飯邊看卡通」。新年新希望李芷婷許願「入圍金曲獎」，也分享近期努力寫歌創作，還寫了有別以往的搖滾風歌曲，要歌迷可以期待一下。

面對Eva(中)準備的歌曲挑戰賽,王振諾(左)、李芷婷默契十足的合音讓聽眾大飽耳福。POP Radio提供

(中時 )