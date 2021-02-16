春節即將結束，好天氣也將告一段落，今(16)日東北季風及華南雲系東移影響，北部及東北部天氣較涼，也有有局部短暫雨，機率，明(17)天開工日強烈大陸冷氣團南下，其中新竹、苗栗等地區清晨受輻射冷卻影響，最低溫可下探9度，體感溫度甚至只有5度。

氣象局預報員劉宇其表示，今天下午華南雲系通過，北部、東部、恆春半島晚上有局部短暫雨，明天強烈大陸冷氣團南下，水氣增多，基隆北海岸有較大雨勢發生機率，其他地方則多雲到晴。

溫度方面，北台灣明天白天溫度開始明顯下降，其他地區降溫會在明天晚上，周三、周四(18)以及周五(19)清晨是冷氣團影響最明顯的時候，北台灣白天高溫15-18度，低溫約11度，其中竹苗地區清晨受輻射冷卻影響，最低溫可下探至9度，體感溫度更可下探至5度。

中南部白天高溫約20-24度，夜晚清晨低溫約11-18度左右，日夜溫差大，要特別留意。

天氣風險臉書專頁指出，明日下半天後隨乾空氣移入，環境漸轉乾，西半部則趨於穩定無降雨外，東半部降雨也將大幅減緩，氣溫則於19日再逐步回暖，各地大多可維持晴時多雲的天氣。

(中時 )