國民黨發動反萊豬公投，第2階段連署原訂3月9日將達50萬份，結果在2月5日就已提前達標。有媒體提問是否會協助拍攝宣導影片推動公投，侯友宜今（16）天受訪表示，和民眾站在一起守護健康，會願意配合拍攝。

侯說，反萊豬、守護國人的健康都是我一向的態度，所以只要讓萊豬不進來造成民眾的傷害，就會跟民眾站在一起守護國人的健康，做任何配合我都願意。

(中時 )