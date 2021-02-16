拍影片宣導反萊豬公投 侯友宜：願意配合 13:272021/02/16 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對反萊豬公投提前達標，有媒體提問題是否會配合拍宣導影片推動公投，侯友宜則表示，願意配合拍攝。（李俊淇攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨發動反萊豬公投，第2階段連署原訂3月9日將達50萬份，結果在2月5日就已提前達標。有媒體提問是否會協助拍攝宣導影片推動公投，侯友宜今（16）天受訪表示，和民眾站在一起守護健康，會願意配合拍攝。 侯說，反萊豬、守護國人的健康都是我一向的態度，所以只要讓萊豬不進來造成民眾的傷害，就會跟民眾站在一起守護國人的健康，做任何配合我都願意。 年初四出遊高峰 侯友宜：人潮儀表版隨時掌控 淡海輕軌春節運量增 侯友宜視察防疫工作 (中時 ) #願意 #民眾 #反萊豬公投 #侯友宜 #拍攝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2024年總統大選 風水大師：藍軍兩大咖有機會 20:012021/02/14 政治 江啟臣雲林參拜：反萊豬公投是幫蔡總統解決問題 12:202021/02/16 政治 侯友宜視察陶博館 防疫兼顧藝文 18:502021/02/15 生活 林口狗群咬死貓 侯：責成相關單位處理 12:092021/02/16 社會 初三王見王 江啟臣趙少康今同台 04:102021/02/14 焦點要聞 朱立倫臉書貼圖「只欠東風」 侯友宜：我沒看朱市長臉書 10:462021/02/16 政治 國民黨雙公投提前達標 全台點火 04:102021/02/16 焦點要聞 預測2024大選最終結局 宅神用4字形容侯友宜 23:122021/02/15 政治 走春出遊潮 新北5景點塞爆 04:102021/02/16 地方新聞 醫師Clubhouse交流 愛莉莎莎突加入！5000人搶聽關鍵還原 18:032021/02/15 娛樂 蔣萬安表態將扛2022大任 媒體人曝趙少康關鍵角色 08:532021/02/16 政治 政治熱門新聞 蔣萬安表態台北市長之戰後 最新聲量輸藍營這兩人 - 政治 預測2024大選最終結局 宅神用4字形容侯友宜 - 政治 2024總統大選誰登大位 小孟老師：這3人最有機會 - 政治 柯文哲輿情民調曝光 網：阿北初四了 - 政治 習近平、拜登除夕這通電話 港媒警告：台灣還搞不清楚狀況 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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