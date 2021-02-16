【現場直播】桃醫最後2人血清採檢結果？陳時中疫情記者會說明。（中時新聞網）

台灣連續四天零確診！新冠肺炎疫情之下，國人已經1年無法出國旅遊，隨著疫苗問世、各國疫苗開打，許多民眾關心何時能再度出國旅遊。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，明年春節出國旅遊是可以期待的，但還是要看病毒變異情形。

陳時中表示，連續4天都沒有本土個案和境外移入案例，很久沒有這麼長了，上次是在八月，之前最久大概是連續13天零確診，希望這個狀態可以繼續保持。而部立桃園醫院回溯採檢3423人的結果皆為陰性，而最後2人的血清採檢結果則還沒有出爐。

陳時中今天被媒體問及「明年過年是否能出國」時，他指出全世界的疫情在趨緩中，明年出國旅遊是可以期待的，但先決條件是看整體病毒變異情況，而民眾施打疫苗之後，仍有一段時間要遵循防疫新生活規範，讓病毒傳播速度快速往下降。

至於越南13日晚間通報的台灣輸出個案，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前已請警政做足跡確認，但該案離開台灣的前兩周都待在家，且如果有出去都是跟友人開車出去，因此目前接觸者僅匡列那位男性友人，而友人的血清與鼻咽拭紙採檢結果皆為陰性。

莊人祥指出，該案在台灣應該不會造成感染，而目前找到唯一可能傳染給他的接觸者，採檢結果也都是陰性，因此目前推測在台灣染疫的可能性不高。

截至目前國內累計167,278例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含164,356例排除)，其中937例確診，分別為821例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、859人解除隔離、69人住院隔離中。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)