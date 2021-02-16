任職高檔餐廳「犇鐵板燒餐廳」經理的郭姓男子，利用為顧客結帳機會，9個月內侵占49萬多元，事後公司查帳發現，報警處理。台北地院審理時，郭認罪並與公司和解，法官依業務侵占罪判郭徒刑8月，緩刑3年，須分期賠償侵占款項。

位於北市安和路的「犇鐵板燒餐廳」本店，是20多年老字號的頂級鐵板燒餐廳，被稱為鐵板燒界的LV，包括藝人阿妹、陳奕迅、王力宏以及球星林書豪等人都曾光顧過。

判決指出，郭男自2015年2月21日起，擔任彤達餐飲公司經營的「犇鐵板燒餐廳」安和店外場經理，負責管理該店外場、點餐、結帳等事務。

郭利用為顧客結帳及操作POS結帳電腦系統機會，自2018年11月起趁顧客以現金結帳，未開發票或顧客未拿走發票，擅自操作結帳電腦系統，刪除顧客帳單、更改餐點內容，變更以零元結帳、或使用其他會員儲值金結帳等方式，以未開立發票或將顧客未取走發票作廢，並消除結帳系統中交易金額，侵占顧客現金。

總計郭男自2018年11月3日起，至2019年8月13日止，共侵占顧客現金50次，侵占金額合計49萬7393元，3天後彤達公司查帳時，發現款項異常，報警處理，查出是外場主管郭男所為。

台北地院審理時，郭男認罪，並與彤達公司和解，郭先賠償公司20萬元，其餘29萬7393元，則分期償還，法官判決郭徒刑8月，緩刑3年。

(中時 )