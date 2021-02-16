某康復之家李姓社工師趁著為思覺失調症住民代管帳戶機會，將住民父親留給他的300多萬元存款，盜領一空，還出具不實證明，協助住民詐領8萬多元低收入戶補助，台北地院依業務侵占、詐欺取財罪判李徒刑9月，緩刑3年，須支付公庫12萬元。

判決指出，李任職某私立康復之家，擔任思覺失調症住民的社工師，因該住民自2015年起具有低收入戶資格，向台北市社會局申請低收入補助，李明知住民父親過世後，將生前3個帳戶存款305萬8964元留給兒子生活，李2017年1月協助將帳戶結清，存入住民帳戶，卻利用保管其帳戶存摺與身分證機會，自2017年1月24日起至3月31日止，分10次將存款盜領一空，並予以侵占。

事後，社會局清查108年度低收入戶資格作業時，發現該住民名下106年度財產高於低收入戶標準，不符低收入戶資格，李為讓住民能繼續取得低收入戶資格，獲取補助，於2019年1月29日，以住民的代理人名義提申覆，表示住民帳戶資金用在自己醫療費用、母親殯葬、安養費用，並檢具代墊繳費證明，矇騙社會局，致社會局自2019年9月至12月再補助該住民共8萬9996元。

後來社會局承辦人因比對申覆書檢附資料，發現兜不攏，函請檢警偵辦。北院審理時，李認罪並將款項及利息全數返還，法官考量李沒有前科，亦已還錢給被害人，依業務侵占、詐欺取財罪判李徒刑9月，緩刑3年，須支付公庫12萬元。

(中時 )