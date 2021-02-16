環島吃爆13攤臭豆腐! 3家「臭到爆」大推必吃

提到台灣小吃一定少不了「臭豆腐」，但若說到哪一間最好吃，每個人的名單都不一樣，YouTuber「徐海莉Hailey」在「海莉的第n次試車環島」系列中挑戰環島連吃13攤。徐海莉表示，推薦名單來自個人社群的紛絲限動問答，經過統計決定挑選出各縣市票選最高分的臭豆腐，挑戰完13間後她也為大家總結了三間必吃臭豆腐的店家。

YouTuber「徐海莉Hailey」整理了全台灣三間臭豆腐之最

徐海莉說，如果只能夠選一間臭豆腐，最推薦的必吃臭豆腐是「嘉義大林臭非臭豆腐」，她認為這間店是兩天吃下來皮炸得最脆、油瀝得最乾的臭豆腐，會越吃越「涮嘴」，醬料則是蒜頭味較重的醬油，不會太鹹但蒜味的嗆辣感很足夠，更表示臭豆腐的臭與蒜味的臭融合成「很美妙的味道」。

推薦的第二間為「台東久昂臭豆腐」，若是喜歡吃脆皮臭豆腐可以選擇這間，勾選「脆」的選項，並請老闆將醬料分開放，吃起來的口感會像餅乾一樣脆，醬料則是加了醋、醬油、蒜泥及香油，蒜泥的味道較重，其餘三種是幫助提味，相當推薦。

最後海莉也讚賞最臭的臭豆腐店的台式泡菜

最後，如果是很享受臭豆腐「臭到爆」的人，可以嘗試「台中濃鄉臭豆腐」，這間臭豆腐的環境相當乾淨，還提供湯及冬瓜茶免費取用。徐海莉吃了一口後真心的說「好臭喔！臭到發酵味在嘴巴爆發」，濃鄉臭豆腐的泡菜也受到她的肯定，表示這間的泡菜才是入味的台式泡菜。

(中時新聞網)